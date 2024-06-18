16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  89,0499   EUR  95,3906  

Новости

Больше новостей
Вы употребляете БАДы?
Комментировать
0
Вы ждете пятый сезон «Пацанов»?

Да 10.1%

Нет 22.7%

Я и первые четыре не смотрел 44.5%

Что такое «Пацаны»? 22.7%

Всего голосов: 119

Комментировать
0
Больше опросов

​Врачи Нижневартовска удалили пациентке 12-сантиметровую опухоль

Жительнице Нижневартовска удалили 12-антиметровую миому матки

​Врачи Нижневартовска удалили пациентке 12-сантиметровую опухоль
Фото: Депздрав Югры

Накануне в гинекологическое отделение БУ «Нижневартовский окружной перинатальный центр» на плановое оперативное лечение поступила 35-летняя пациентка. Она пожаловалась врачам на обильные менструальные выделения и отсутствие беременности на протяжении 14 лет. После проведения УЗИ, врачи увидели у горожанки большую опухоль, сообщает Депздрав Югры.

«Врачебной комиссией было принято решение об оперативном лечении в плановом порядке. В лечении миомы матки большое значение имеет сохранение у женщины репродуктивной функции. После вскрытия брюшной полости, исходя из размеров новообразования и нереализованного репродуктивного потенциала, врачи-гинекологи провели сложную операцию, филигранно выполнив консервативную миомэктомию — операцию по удалению только миоматозного узла с сохранением тела и шейки матки, в результате чего был вылущен и удален узел диаметром 12 сантиметров», — говорится в сообщении.

Операция и послеоперационный период прошли успешно. Сейчас женщина уже находится дома под наблюдением участкового врача-акушера-гинеколога по месту жительства.

Кроме того, со временем пациентка сможет планировать беременность и родить здорового малыша.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:10, просмотров: 139, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Замглавы Сургутского района Татьяна Османкина покинула пост 804
  2. ​Мужчину в Сургуте насмерть сбили бетономешалкой 754
  3. ​Сургут вновь стал одним из самых умных городов России 656
  4. ​В Сургуте стало ярче: в городе установили тысячу светильников по концессии 597
  5. Сургутянка продала квартиру и набрала кредитов после общения с мошенниками 535
  6. ​Строительство окружной больницы в Нижневартовске должно завершиться в июле 523
  7. ​Югорских медработников отметили на федеральном уровне 505
  8. Мусор, раскрашенные зайцы и провода: сквер в Сургуте привлек внимание СК // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 505
  9. ​Руслан Кухарук обсудил планы работы с руководством Нижневартовска 501
  10. ​Почему в России растет число запретов на выезд из страны? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 494
  1. ​Гаражный план: в Сургуте хотят строить новые микрорайоны вместо старых кооперативов 3410
  2. ​Нам нужны умные головы и крепкие рабочие люди. Но приезжают к нам совсем не нефтяники и инженеры 1794
  3. ​«Проблема транспортной реформы в том, что подвижной состав оказался не готов к новой маршрутной сети» 1732
  4. ​В Сургуте девушка выпала из окна многоэтажки и погибла 1623
  5. ​СК проверяет сообщение о трудовом рабстве в ХМАО 1600
  6. ​В Сургуте приступили к ремонту проезда Мунарева 1467
  7. ​В Югре вода добралась до 340 приусадебных участков 1462
  8. ​После введения санкций против Мосбиржи курс рубля «полетает», но стабилизируется на плюс-минус прежнем уровне 1450
  9. ​Первые жертвы купального сезона: в Сургуте утонули два человека 1423
  10. ​Что сказал врио губернатора Югры Руслан Кухарук о Сургуте? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1421
  1. ​Снега почти не будет. Как в Сургуте начнется лето? 5786
  2. ​Мошенники нашли новый способ получить доступ к вашим «Госуслугам» 5450
  3. Время, вперёд! 5155
  4. ​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян 5108
  5. ​Как отпразднуют День города и День России в Сургуте? // АФИША 4482
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 июня? // АФИША 4423
  7. ​Уютная среда убежала от дикарей 4038
  8. ​Одной из библиотек Сургута присвоили имя Чингиза Айтматова 3877
  9. ​Югру ждут тектонические преобразования и слом элит 3732
  10. ​В каких странах жители Югры провели майские праздники? 3719

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика