Уровень воды в Оби поднимается

Вода в Оби продолжает прибывать: за сутки ее уровень повысился на четыре сантиметра, передает ГУ МЧС России по Югре. Подтопленными остаются около 440 приусадебных участков

«На реке Обь в СОТ города Нижневартовска подтоплено 253 приусадебных участка и имеется четыре перелива через проезжую часть. На протоке Лангепас и протоке Каюковская в СНТ города Лангепаса подтоплено 152 приусадебных участка», — подсчитывают специалисты МЧС. К этим данным добавлены 28 участков на реке Ляпин в Березовском районе, пять участков в Нижневартовском районе.

В Нижневартовске в связи с половодьем продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный 12 мая.