Стихийные парковки в Нижневартовске могут помешать гидравлическим испытаниям

Жителей Нижневартовска просят не оставлять автомобили вблизи теплотрасс. В городе пройдут гидравлические испытания сетей теплоснабжения, и стихийные парковки могут помешать их проведению, сообщает телеграм-канал администрации Нижневартовска.

«Во время проведения гидравлических испытаний по трубам под высоким давлением подается вода температурой +40°С. Стихийные парковки в местах расположения объектов теплосетевого хозяйства – серьезная помеха для подъезда спецтехники и работы аварийных бригад», - сказано в сообщении.

Вместе с гидравлическими испытаниями начинается сезон отключения горячего водоснабжения, добавили в мэрии. Как правило, срок отключения воды не превышает 14 дней. В течение этого периода специалисты должны устранить все выявленные при гидравлических испытаниях изъяны , влияющие на подачу горячей воды. В случае необходимости ремонта трубопровода сроки подачи воды могут быть перенесены.

При обнаружении признаков возможной аварийной ситуации горожан просят обращаться в диспетчерскую службу по телефонам: 24-78-63, 67-15-03.