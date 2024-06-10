Почти 190 приусадебных участков подтопило в Нижневартовске из-за повышения уровня воды в Оби

В Нижневартовске подтопило 188 приусадебных участков из-за повышения уровня воды в Оби. Также зафиксировано четыре перелива через проезжую часть, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«На реке Обь в садово-огородных товариществах города Нижневартовска подтоплено 188 приусадебных участков и имеется 4 перелива через проезжую часть», - сказано в сообщении.

Кроме того, 65 приусадебных участков подтопило на протоке Лангепас и протоке Каюковской в СНТ в Лангепасе.

Уровень воды в Оби за последние сутки поднялся на 4 см и составил, по данным на утро 10 июня, 944 см.