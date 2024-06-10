Житель Нижневартовска устроил потасовку с аниматором в костюме гориллы

В Нижневартовске произошло необычное происшествие − пьяный мужчина подрался с аниматором в костюме гориллы. Потасовка произошла на берегу Комсомольского озера на детском празднике. Веселье прервал нетрезвый прохожий, которому, видимо, не понравился образ примата, рассказали в «Типичный краб Нижневартовск».

«На озере проходил праздник для детей, там был аниматор в костюме гориллы. Все было хорошо, пока не пришел пьяный мужчина. Он напал на аниматора, за что позже получил в ответ», − говорится в публикации в телеграм-канале.

Позже оказалось, что участники конфликта решили ситуации мирным путем, рассказали «Вестнику» в силовых структурах.

Однако жители Нижневартовска все равно стали смотреть с подозрением на людей в образе животных. «В ТЦ «Европа-Сити» замечена огромная белка. Сидит в подсобке, кто знает откуда она там?» − спросил горожанин.