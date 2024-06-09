16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,7606   EUR  96,6916  

Новости

Больше новостей
ВЦИОМ обнаружил, что 76 процентов россиян рады повышению налогов. Входите ли вы в эти 76 процентов?
Комментировать
0
В летние каникулы вы поедете отдыхать…
Комментировать
0
Больше опросов

​Жительница Югры получила три года условно за желание похудеть

В посылке для вартовчанки обнаружены сильнодействующие вещества

​Жительница Югры получила три года условно за желание похудеть
Фото: Тюменская таможня

Таблетки для похудения, содержащие сильнодействующее вещество сибутрамин, обнаружили тюменские таможенники в международном почтовом отправлении из Казахстана.

Жертвой стереотипов о стройном теле оказалась 46-летняя жительница Нижневартовска. 384 капсулы стоимостью 8 тысяч рублей женщина заказала через интернет-магазин. Таможенники задержали ее в момент получения посылки. Операция проходила совместно с сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Нижневартовску.

Экспертиза установила, что препараты содержат сильнодействующее вещество сибутрамин общей массой 124,1 грамма.

Вину в совершении преступлении женщина не признала. По ее словам, приобретая таблетки рассчитывала похудеть. Она оформила заказ на одном из сайтов, где продавец предлагал наиболее выгодную цену. Так, при заказе четырех препаратов, пятый шел в подарок с бесплатной доставкой.

По факту контрабанды сильнодействующего вещества тюменские таможенники возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК.РФ. Суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

«Прежде чем оформить заказ из другой страны изучите состав лекарственных препаратов, биологических активных добавок. Некоторые из них свободно продаются за границей, но запрещены к ввозу в России. Для получения консультации можно обратиться в таможенные органы или ознакомиться с правилами перемещения таких товаров на сайте ФТС России», - подчеркнул и. о. заместителя начальника Тюменской таможни Григорий Ксенофонтов.

Справка: Незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации (таможенную границу ЕАЭС) сильнодействующих веществ (в том числе в виде лекарств и биологически активных добавок) может быть квалифицировано как преступление, предусмотренное статьей 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («контрабанда сильнодействующих веществ»). Данная статья предусматривает максимальное наказание до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб. либо в размере дохода осужденного за период до 5 лет.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:05, просмотров: 105, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​24 ребенка попали к сургутским травматологам после катания на самокатах 702
  2. ​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян 599
  3. ​Мобилизация, свалки, ипотека и пенсии: Путин высказался на пленарной сессии ПМЭФ 581
  4. ​В Нижнесортымском открывают Молодежный центр 248
  5. ​Уйти с работы вслед за руководителем готов каждый шестой россиянин 201
  6. ​В Лянторе откроют Добро.Центр 185
  7. ​Сурутяне обсудили патриотическое воспитание молодежи с белорусскими коллегами 148
  8. ​Жительница Югры получила три года условно за желание похудеть 105
  9. ​Российским школьникам сократят количество контрольных работ 4
  1. ​Генплан в Сургуте перестал быть стратегическим документом. Он постоянно корректируется и отражает тактические изменения 2315
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 июня? // АФИША 2067
  3. ​У нас что, открывается новый «Сургутнефтегаз»? Зачем городу еще 170 тысяч жителей и где они будут работать 2047
  4. ​Сургутяне остались без скейт-парка 1851
  5. ​И вот он здесь − Сургутский кремль // ФОТОРЕПОРТАЖ 1844
  6. ​Лето потихоньку наступает: в Сургуте постепенно теплеет 1772
  7. ​Отличный план! 1745
  8. ​В Сургуте в заведении общепита задержали свыше 20 мигрантов 1669
  9. ​Югорчане чаще арендуют самокаты в путешествиях 1571
  10. ​«Русские витязи» летят в Сургут на юбилей 1455
  1. ​В Пыть-Ях приехали участники «Битвы экстрасенсов» 7632
  2. Депутат Госдумы предложил ввести в школах уроки целомудрия 6464
  3. ​С новосельицем! 5719
  4. ​Снега почти не будет. Как в Сургуте начнется лето? 4859
  5. ​Мошенники нашли новый способ получить доступ к вашим «Госуслугам» 4640
  6. ​Молодым семьям России предложили давать беспроцентные займы на жилье 4475
  7. ​Слово об отце 4438
  8. Время, вперёд! 4161
  9. ​Новая жизнь «Авроры» 3968
  10. ​Сургутяне массово отпраздновали День Победы // ФОТОРЕПОРТАЖ 3797

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика