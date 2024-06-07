Почти 140 приусадебных участков подтопило в Нижневартовске

В Нижневартовске продолжает нарастать уровень воды в реке Обь, что приводит к подтоплению дачных участков. По данным регионального ГУ МЧС, уже 139 участков оказались в воде, 24 из них подтопило за последние сутки. Вода перелилась через проезжую часть на двух отрезках дороги, ведущей в СОНТ «Ремонтник-87».

По прогнозу спасателей, подтопленных территорий станет больше. «В связи с повышением уровня воды на р. Обь в г. Нижневартовск прогнозируется подтопление еще 25 приусадебных участков, на протоке Лангепас р. Обь в г. Лангепас прогнозируется подтопление 25 приусадебных участков», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

При сохранении текущей динамики роста уровней воды на реке Большой Салым в ближайшие трое суток возможно затопление восьми земельных участков, а также перелив участка дороги по улице Мира в населенном пункте Лемпино Нефтеюганского района, отмечает ТАСС.