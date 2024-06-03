В Нижневартовске уровень воды в Оби достиг 924 см

В Нижневартовске уровень воды в реке Обь поднялся за сутки на 3 см. Он достиг 924 см, сообщает утром 3 июня телеграм-канал администрации города.

По информации регионального ГУ МЧС, подтопило 20 приусадебных участков.

«На реке Оби в СОТ города Нижневартовск подтоплены 20 приусадебных участков и имеется два перелива через проезжую часть автодороги, ведущей в СОНТ "Ремонтник-87" (движение автотранспорта не нарушено)», - говорится в сообщении.

В Нижневартовске 12 мая ввели ввели режим повышенной готовности из-за половодья. Критический уровень воды составляет 940 см. При возможном подъеме до 980 см произойдет подтопление почти 1 тыс. строений, в которых суммарно проживают около 3 тыс. человек. Власти муниципалитета призвали жителей дачных участков, где может произойти подтопление, перебраться в пункты временного размещения, не дожидаясь подъема воды до критических отметок.