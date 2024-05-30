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Уровень воды в Оби поднялся на 4 см за сутки

Уровень воды в Оби поднялся на 4 см за сутки - до 910 см

Уровень воды в Оби поднялся на 4 см за сутки
Фото: телеграм-канал "Нижневартовск | Официально"

Уровень воды в реке Обь поднялся на 4 см за сутки и достиг 910 см. Мониторинг уровня воды осуществляется ежесуточно, сообщает телеграм-канал администрации Нижневартовска.

«По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 30 мая, уровень воды в реке Оби составляет 910 сантиметров (плюс 4 сантиметра за минувшие сутки)», - рассказали в мэрии.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Обь в городе может на 40 сантиметров превысить критический. Пик половодья прогнозируют в июне. Возможный уровень в границах Нижневартовска может составить 890-980 сантиментов.


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Сегодня в 11:05, просмотров: 243, комментариев: 0
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