На дороге в Нижневартовском районе произошло смертельное ДТП

Накануне, 29 мая, в Нижневартовском районе случилось смертельное ДТП. По предварительной информации, водитель «КамАЗа» наехал на пешехода, 65-летнюю женщину. В результате она скончалась до приезда скорой медицинской помощи.

«В 14:25 на улице Центральная в с. Охтеурье Нижневартовского района, 55-летний водитель «Камаз», по предварительным данным, при начале движения не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на пешехода», – рассказали в Госавтоинспекции Югры.



За прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировали три ДТП, в которых один человек погиб и трое – получили травмы.