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​Тренер из ХМАО получила условный срок за ЧП с ребенком в бассейне

В ХМАО осудили тренера бассейна, где едва не утонул ребенок

​Тренер из ХМАО получила условный срок за ЧП с ребенком в бассейне
Фото: ru.freepik.com

В Нижневартовске прошел суд над тренером бассейна, где в ноябре 2022 года едва не утонул 14-летний подросток. Женщину признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает телеграм-канал СУ СКР по ХМАО.

«В ноябре 2022 года 14-летний воспитанник спортивно-оздоровительной группы во время занятия плаванием потерял сознание и погрузился под воду, где находился, оставаясь незамеченным тренером, не менее 2 минут. У юноши возникло угрожающее жизни состояние, потребовавшее проведения реанимационных мероприятий», - сказано в сообщении.

По данным следствия, в этот момент тренер находилась за столом инструктора, но отвлеклась от наблюдения за подростками.

Спустя несколько минут тренер достала ребенка из воды и оказала ему первую помощь. Прибывшие на место медики доставили его в больницу.

Суд приговорил тренера к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу.


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Сегодня в 11:19, просмотров: 278, комментариев: 0
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