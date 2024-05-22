Нижневартовские энергетики выступили с инициативой пересмотреть проект реконструкции теплотрассы в городском парке

Нижневартовские энергетики выступили с инициативой пересмотреть ранее утвержденный проект реконструкции теплотрассы в городском парке. Корректировка, предложенная концессионером, позволит избежать вырубки 190 деревьев.

«Прежний проект предполагал вырубку двухсот деревьев, попадающих в зону обрушения при проведении работ по монтажу подземного участка тепловой сети. Сдвинув ось реконструируемой теплотрассы на три метра в сторону существующего на сегодняшний день пешеходного перехода по Пионерской улице, мы получили возможность сократить количество деревьев, подлежащих вырубке, с двухсот до десяти. Разработали новую концепцию, в кратчайшие сроки внесли соответствующие изменения в проектно-сметную и разрешительную документацию и уже получили согласование от департамента ЖКХ», - прокомментировал Алексей Елин, директор «Управления теплоснабжения г. Нижневартовска» (филиал АО «Горэлектросеть»).

На месте ликвидированного перехода демонтируют асфальтовое покрытие, высадят газон и установят новые бордюры. Таким образом ширина прогулочной зоны Пионерской улицы не изменится. Специалисты подрядной организации теплоэнергетиков, компании «Горсвет», уже приступили к земляным работам.

«Многим деревьям в парке более 50 лет, столько же времени потребовалось бы на то, чтобы вырастить из саженцев взрослые растения. Так что новый проект реконструкции теплосети – совершенно верное решение, которое позволит выполнить работы с минимальным ущербом для экосистемы. Помимо сохранения существующих деревьев и кустарников, в парке посадят новые. В том числе, около тысячи хвойных деревьев. Они будут насыщать кислородом и очищать городской воздух выделяемыми фитонцидами и круглый год радовать гостей парка зеленью», - отметил начальник управления по природопользованию и экологии администрации города Олег Попенко.