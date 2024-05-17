Фестиваль «Самотлорские ночи» пройдет в Нижневартовске в середине июня

Фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» пройдет в Нижневартовске 15 и 16 июня, после снятия ограничений, установленных антитеррористической комиссией. До 14 июня действуют ограничения, которые ограничивают максимальное количество участников массовых мероприятий.

«Для реализации мероприятий фестивальной программы предусмотрены две основные локации – стадион «Центральный» и площадки на набережной реки Обь. Предусмотрена концертная программа и праздник уличных театров, праздник дружбы народов, выставка «Город мастеров», «Молодежный квартирник» и ряд других событий. О программе фестиваля будет сообщено дополнительно», - рассказали в мэрии муниципалитета.

И.о. главы Нижневартовска Виктор Ситников поручил проработать все варианты проведения мероприятия, чтобы меры безопасности были соблюдены.