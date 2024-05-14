В Нижневартовске водитель наехал на 57-летнюю женщину

Накануне утром, 13 мая, в Нижневартовске произошла авария с пострадавшей 57-летней местной жительницей. Виновник ДТП − водитель «ГАЗ» − наехал на женщину, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 10:10 в городе Нижневартовск, 37-летний водитель «ГАЗ», перед началом движения не убедился в безопасности совершаемого маневра и допустил наезд на 57-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход получила травмы», − говорится в сообщении.

Это было единственное ДТП, зафиксированное на дорогах округа за минувшие сутки.