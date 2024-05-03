В Нижневартовске два пассажира получили травмы при ДТП

Накануне, 2 мая, в Нижневартовске на улице Мира столкнулись два легковых автомобиля. По предварительным данным, 35-летний водитель «Citroen» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автоледи под управлением «Лады Гранты», сообщает Госавтоинспекция Югры.

«2 мая 2024 года около 17:40 на улице Мира в городе Нижневартовск, 35-летний водитель «Citroen», по предварительным данным, при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с транспортным средством «Лада Гранта», — говорится в сообщении.

В результате ДТП два пассажира «Лады Гранты», 26-летняя девушка и мужчина, получили травмы.

За прошедшие сутки на дорогах округа сотрудники ГАИ зарегистрировали два ДТП, в которых три человека получили травмы. Помимо этого, были задержаны 15 водителей с признаками опьянения, 49 — за выезд на «встречку», и 50 — за нарушение правил перевозки детей.