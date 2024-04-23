Прокуратура проверяет информацию о нападении подростков на школьников в Нижневартовске

Прокуратура проводит проверку по публикации в СМИ о нападении подростков на школьников в Нижневартовске. По информации журналистов, они напали на двух детей и потребовали от них денег.

«По предварительным данным, подростки, объединившись в группу, наносили побои двум школьникам, угрожая и требуя от них денег. Одному из мальчиков причинены телесные повреждения», - сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры ХМАО.

В ведомстве выясняют обстоятельства произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.