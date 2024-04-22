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​Житель ХМАО прописал в своей квартире 67 мигрантов и отправился под стражу

В Нижневартовске мужчина прописал у себя 67 мигрантов и 32 устроил на работу

​Житель ХМАО прописал в своей квартире 67 мигрантов и отправился под стражу
Фото: Прокуратура ХМАО / vk.com

На местного жителя Нижневартовска завели уголовное дело за организацию незаконного пребывания мигрантов в РФ. Он прописал в своей квартире 67 иностранцев, и фиктивно устроил на работу 32 иностранных граждан, сообщает прокуратура ХМАО.

«Следствием установлено, что обвиняемый в период с апреля 2022 года по май 2023 года организовал незаконное пребывание 32 иностранных граждан на территории Нижневартовска путем заключения фиктивных трудовых договоров с юридическим лицом, без реального намерения привлекать их к трудовой деятельности. Кроме того, в период с апреля по июль 2022 года мужчина за денежное вознаграждение осуществил фиктивную регистрацию 67 иностранных граждан по месту пребывания в принадлежащем ему жилом помещении», — говорится в сообщении.

В настоящий момент мигранты сняты с регистрационного учета, а преступник заключен под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.


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Сегодня в 11:58, просмотров: 295, комментариев: 0
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