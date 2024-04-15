В Нижневартовске пьяный водитель не справился с управлением и наехал на светофор

Накануне утром, 14 апреля, в Нижневартовске автомобиль врезался в светофор. Стоит отметить, что виновник ДТП находился в состоянии опьянения, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 06:20 в городе Нижневартовск, 48-летний водитель «Chevrolet», на регулируемом перекрестке, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие в виде опоры светофорного объекта. Процедура освидетельствования показала у водителя наличие 1 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха», − говорится в сообщении.

Всего за прошедшие выходные на дорогах Югры зарегистрировали одно ДТП, в котором три человека получили травмы.