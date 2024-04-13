Аспирант из Нижневартовска разработал мобильное приложение для слабовидящих

Аспирант Нижневартовского государственного университета Вячеслав Туманов разработал мобильное приложение, которое помогает слепым и слабовидящим людям ориентироваться в пространстве, находить повседневные бытовые объекты и предметы.

О подобной разработке молодой человек задумался после того, как познакомился с девушкой с полной потерей зрения. Она рассказала и показала ему, как тяжело незрячим людям находить новые объекты в незнакомых пространствах, например в отелях или кафе.

Вячеслав решил создать для них инструмент, помогающий в повседневной жизни. По словам молодого человека, аналоги существуют, но у тех, что он изучил, есть недостаток – они не указывают позицию объекта.

«Объект в данных программах просто обводился рамкой. Как дальше быть слабовидящему – непонятно. В моей разработке учтены эти моменты. Программа найдет объект и укажет его местоположение, которое может быть озвучено средствами телефона», - рассказал аспирант пресс-службе администрации Нижневартовска.

После завершения всех тестов и получения обратной связи Вячеслав планирует зарегистрировать свою разработку как полноценный продукт.