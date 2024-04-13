В Нижневартовске готовятся к подъему воды после вскрытия льда на Оби

Вскрытие льда на Оби в границах Нижневартовска ожидается 29 апреля. Такой прогноз дает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сообщает пресс-служба администрации города.

«Высший уровень воды в реке Обь в период весенне-летнего половодья 2024 года (в границах города Нижневартовска) ожидается в пределах 800-890 см (возможна корректировка прогноза). В 2023 году высший уровень составил 764 см на 5 июня», - говорится в сообщении.

В Нижневартовске определили мероприятия по защите людей, проживающих в садово-огороднических товариществах. Всего их насчитывается свыше 3,5 тысячи человек. После вскрытия льда, когда вода поднимется, мобильная группа будет ежедневно объезжать территории подверженных подтоплению СОТов РЭБ флота и Старого Вартовска, проводить мониторинг паводковой и пожароопасной ситуации.