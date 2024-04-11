Суд вынес приговор вартовчанке, угрожавшей взорвать жилой дом

Нижневартовский городской суд вынес приговор 40-летней местной жительнице за угрозу взорвать жилой дом. Женщину приговорили к одному году ограничения свободы, сообщает пресс-служба администрации города.

«Нижневартовский городской суд вынес приговор жительнице города, которая, будучи в нетрезвом состоянии, позвонила на номер ЕДДС, сообщив диспетчеру заведомо ложные сведения о намерении взорвать жилой дом. Подсудимая признала свою вину и раскаялась в содеянном», — говорится в сообщении.

Суд признал вартовчанку виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Помимо наказания в виде ограничения свободы ей предстоит возместить материальный ущерб, причиненный УМВД России по Нижневартовску.