В Нижневартовске задержала иностранку, которая незаконно вернулась в РФ

Сотрудники миграционного отдела выявили факт незаконного пересечения границы РФ. Они задержали 41-летнюю иностранку, которая, как оказалось, ранее нелегально проживала в Нижневартовске, сообщает УМВД России по ХМАО.
«Во время проверки документов 41-летней гражданки иностранного государства установлено, что ранее Нижневартовский городской суд привлек ее к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа с выдворением за пределы Российской Федерации», — указали в сообщении.
Вернувшись на родину, женщина сменила паспортные данные, а после вновь въехала в Россию. Факт смены биографических данных выявили при проведении процедуры дактилоскопирования.
«В действиях гражданки усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.322 Уголовного кодекса РФ «Незаконное пересечение границы Российской Федерации», — добавили в сообщении.
Материалы дела направили в Федеральную службу безопасности для рассмотрения и принятия процессуального решения.
Когда возникли национальные государства, то их новоявленные национальные лидеры забили на своих граждан, отправили их в нищету, лишив работы и заработка дома и фактически выгнали их на заработки в Россию.
В 1991 году я видел убеленных сединой таджиков, сидящих на Центральной площади Тюмени и просящих милостыни. Это были беженцы из Таджикистана, где развернулась жестокая Гражданская война. И только Россия помогла центральной власти Таджикистана погасить эту внутреннюю Гражданскую войну, с помощью российских погранотрядов и 201-й Российской дивизии.
Афганистан под боком- это для властей Таджикистана очень опасно. А сегодня после «Крокус Сити Холл», после кровной «бучи», устроеной бандой таджиков, нанятых спецслужбами русофобского запада и лично Макроном, началось необходимое выдворение таджиков-нелегалов из страны. Началось наведение порядка в всей миграционной сфере. Это назревало давно и общественность давно возмущалась и фиктивные браками для получения гражданства, и «резиновыми квартирами», и фиктивные свидетельства о знании русского языка для легализации. Возмущалась и многочисленными нарушениях иностранными гражданами уголовного законодательства РФ.
Наконец-то в праздничном приветствии по случаю Ураза-Байрам Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал молодежь Таджикистана не позорить честь таджика.
Это правильный призыв к верующей молодежи Таджикистана.
Правда несколько запоздалый.
А раньше тот же Эмомали Рахмон призывал на саммите в Астане российскую сторону к уважению таджиков в РФ.
Мы всегда уважали всех в России, и не только таджиков.
Однако эта молодежь Эмомали Рахмона даже в священный месяц Рамазан совершила акт геноцида против граждан России (зондер команды СС отдыхают) и осквернили концертный концертный зал имени Муслима Магомаева. Муслима Магомаева, которого верующие Азербайджана почитают и считают великим азербайджанцем и мусульманином во главе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Как это понимать?
Что ещё нужно для «уважения» к таджикам по Эмомали Рахмону».
Есть в центре Москве Соборная мечеть на проспекте Мира, где сотни тысяч мусульман собрались вчера на богослужение по случаю Ураза-Байрам.
Есть в Сургуте Соборная мечеть, где собрались десятки тысяч мусульман, для чего полиция даже перекрыла дороги по проспекту Набережному, Никольской и Дзержинского.
Скоро построят в Сургуте ещё одну мечеть в Восточном районе.
То есть везде иностранным мигрантам-мусульманам обеспечен доступ для отправления своих религиозных обрядов.
Нужно только жить по исламу и все будет хорошо.
А получается так, что эти верующие иностранные граждане нарушают законодательство РФ.
Есть хорошая русская поговорка: «Ты или трусы надень или крестик сними».
Нарушение российского законодательства - это нарушение прямое ислама, а Эмомали Рахмон призвал только не позорить честь таджика. Вернее нужно бы сказать ему, чтобы молодежь Таджикистана не позорила свою мусульманскую веру, находясь в гостеприимной России.