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​Выдворенная из России мигрантка сменила паспорт и незаконно вернулась в Югру

В Нижневартовске задержала иностранку, которая незаконно вернулась в РФ

​Выдворенная из России мигрантка сменила паспорт и незаконно вернулась в Югру
Фото: Скрин видео УМВД России по ХМАО

Сотрудники миграционного отдела выявили факт незаконного пересечения границы РФ. Они задержали 41-летнюю иностранку, которая, как оказалось, ранее нелегально проживала в Нижневартовске, сообщает УМВД России по ХМАО.

«Во время проверки документов 41-летней гражданки иностранного государства установлено, что ранее Нижневартовский городской суд привлек ее к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа с выдворением за пределы Российской Федерации», — указали в сообщении.

Вернувшись на родину, женщина сменила паспортные данные, а после вновь въехала в Россию. Факт смены биографических данных выявили при проведении процедуры дактилоскопирования.

«В действиях гражданки усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.322 Уголовного кодекса РФ «Незаконное пересечение границы Российской Федерации», — добавили в сообщении.

Материалы дела направили в Федеральную службу безопасности для рассмотрения и принятия процессуального решения.


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Сегодня в 11:12, просмотров: 284, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 13:21
Однако, этих иностранных граждан тянет в Югру, как муху на мёд. Впрочем с точки зрения бывшего советского обывателя понятие «иностранный гражданин» вызывает к тем, кто приезжает в Югру, да и в Россию в целом несколько скептическое отношение. Иностранный гражданин в его советском понятии был тот иностранец, который получал визу, проходил паспортный и таможенный контроль. У него был иностранный паспорт и приезжал он в нашу страну или как турист, или как «шпион». А эти «иностранные граждане» какие-то ненастоящие, привыкшие к «советскому колхозу», когда между национальными советскими республиками не было границ. Когда был единый советский общегражданский паспорт гражданина СССР с вкладышем национальной Республики. А теперь там новоиспеченные национальные государства «нарисовали себе паспорта» и все стали вдруг «иностранными гражданами», приезжающими в Россию с своими национальными паспортами и со своим национальными водительскими правами. А ездят они как в советские времена в РФ без ограничений и границ. И менталитет у этих «иностранных граждан» сохранился от «советского колхоза». По крайней мере вот открыли у нас рейс в Фергану. В советский период рейса на Фергану и Худжанд не было. Граждане этих городов работали на советских стройках в исключительно в качестве военнослужащих в советском стройбате. И этого было достаточно. А на их родине, в республиках Центральной Азии работы было не просто много, а очень много. Не было необходимости им ехать в Сургут на стройки. Даже на колхозных рынках всего в РСФСР 1959 году было замечено всего 7 тысяч таджиков, а 1989 году - 38 тысяч таджиков.
Когда возникли национальные государства, то их новоявленные национальные лидеры забили на своих граждан, отправили их в нищету, лишив работы и заработка дома и фактически выгнали их на заработки в Россию.
В 1991 году я видел убеленных сединой таджиков, сидящих на Центральной площади Тюмени и просящих милостыни. Это были беженцы из Таджикистана, где развернулась жестокая Гражданская война. И только Россия помогла центральной власти Таджикистана погасить эту внутреннюю Гражданскую войну, с помощью российских погранотрядов и 201-й Российской дивизии.
Афганистан под боком- это для властей Таджикистана очень опасно. А сегодня после «Крокус Сити Холл», после кровной «бучи», устроеной бандой таджиков, нанятых спецслужбами русофобского запада и лично Макроном, началось необходимое выдворение таджиков-нелегалов из страны. Началось наведение порядка в всей миграционной сфере. Это назревало давно и общественность давно возмущалась и фиктивные браками для получения гражданства, и «резиновыми квартирами», и фиктивные свидетельства о знании русского языка для легализации. Возмущалась и многочисленными нарушениях иностранными гражданами уголовного законодательства РФ.
Наконец-то в праздничном приветствии по случаю Ураза-Байрам Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал молодежь Таджикистана не позорить честь таджика.
Это правильный призыв к верующей молодежи Таджикистана.
Правда несколько запоздалый.
А раньше тот же Эмомали Рахмон призывал на саммите в Астане российскую сторону к уважению таджиков в РФ.
Мы всегда уважали всех в России, и не только таджиков.
Однако эта молодежь Эмомали Рахмона даже в священный месяц Рамазан совершила акт геноцида против граждан России (зондер команды СС отдыхают) и осквернили концертный концертный зал имени Муслима Магомаева. Муслима Магомаева, которого верующие Азербайджана почитают и считают великим азербайджанцем и мусульманином во главе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Как это понимать?
Что ещё нужно для «уважения» к таджикам по Эмомали Рахмону».
Есть в центре Москве Соборная мечеть на проспекте Мира, где сотни тысяч мусульман собрались вчера на богослужение по случаю Ураза-Байрам.
Есть в Сургуте Соборная мечеть, где собрались десятки тысяч мусульман, для чего полиция даже перекрыла дороги по проспекту Набережному, Никольской и Дзержинского.
Скоро построят в Сургуте ещё одну мечеть в Восточном районе.
То есть везде иностранным мигрантам-мусульманам обеспечен доступ для отправления своих религиозных обрядов.
Нужно только жить по исламу и все будет хорошо.
А получается так, что эти верующие иностранные граждане нарушают законодательство РФ.
Есть хорошая русская поговорка: «Ты или трусы надень или крестик сними».
Нарушение российского законодательства - это нарушение прямое ислама, а Эмомали Рахмон призвал только не позорить честь таджика. Вернее нужно бы сказать ему, чтобы молодежь Таджикистана не позорила свою мусульманскую веру, находясь в гостеприимной России.

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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
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            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#379 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
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          }
        }
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        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#375 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
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