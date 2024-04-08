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​В Нижневартовске пострадал 11-летний пассажир при наезде авто в столб

В ДТП в Нижневартовске получил травмы несовершеннолетний пассажир

​В Нижневартовске пострадал 11-летний пассажир при наезде авто в столб
Фото: ГАИ Югры

В минувшую субботу, 6 апреля, на улице Ленина в Нижневартовске произошла авария с пострадавшим 11-летним ребенком. Несовершеннолетний пассажир находился в автомобиле, который врезался в опору освещения.

«Около 11:45 на улице Ленина в городе Нижневартовск, 46-летний водитель «Nissan», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, не учел дорожно-метеорологические условия, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие в виде опоры освещения. После чего Nissan откинуло на стоящий автомобиль «Chevrolet». В результате ДТП виновник автоаварии и его 11-летний пассажир получили травмы», − рассказали в Госавтоинспекции Югры.

Всего за прошедшие выходные на дорогах округа зарегистрировали пять ДТП, в которых 11 человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний пассажир.


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Сегодня в 10:05, просмотров: 301, комментариев: 0
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МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdWj1YV реклама на siapress.ru 
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