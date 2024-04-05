В рамках реконструкции Парка Победы в Нижневартовске приступили к демонтажу сетей теплоснабжения наружного исполнения. Магистральный трубопровод вдоль улицы Пионерской, введенный в эксплуатацию в 1977 году, не позволял выполнить на этом участке работы, запланированные в рамках масштабной реконструкции городского парка. Дождавшись плюсовых температур наружного воздуха, теплоэнергетики приступили к демонтажу трассы. После этого этапа работ строители и дорожники смогут начать реконструкцию любимого места отдыха вартовчан.

«Компания-концессионер «Горэлектросеть» ежегодно актуализирует свою инвестпрограмму, ориентируясь на анализ аварийности на объектах, запросы городских властей и общественности, планы застройщиков. С инициативой включить реконструкцию данной теплотрассы в перечень мероприятий на 2024 год администрация города Нижневартовска обратилась к энергетикам в прошлом году», - прокомментировал Александр Топалов, первый заместитель директора «Управления теплоснабжения г. Нижневартовска» (филиал АО «Горэлектросеть»).

В начале апреля участок надземной сети вывели из эксплуатации, а получавших от него тепло абонентов 1 и 2 микрорайона перевели на резервную ветку теплоснабжения. Трубу протяженностью 210 метров в двухтрубном исполнении отсоединяют, с помощью крана перемещают в грузовой транспорт и отправляют на утилизацию. После того, как на этом участке смонтируют надежный подземный стальной трубопровод в ППУ-изоляции, подрядчик городских теплоэнергетиков, компания «Горсвет», демонтирует оставшиеся 100 метров сетей наружного исполнения.

«К монтажу подземного участка тепловой сети приступим в конце апреля. Все работы идут в соответствии с графиком проекта реконструкции парка и только таким образом, чтобы не нанести ущерб окружающей среде. На этом участке обновят тротуары, установят новые элементы освещения и малые архитектурные формы. Перекладка инженерных сетей значительно улучшит архитектурный облик пешеходной зоны, повысит ее безопасность и обеспечит гостям парка комфортный отдых», - рассказали городские энергетики.