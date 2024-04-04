Девушка из Нижневартовска получила травмы при ДТП

Накануне, 3 апреля, около 10:25 часов в Нижневартовске по улице Омская столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, на нерегулируемом перекрестке 38-летняя владелица «Huyndai» не уступила дорогу 38-летнему водителю «Opel», сообщила Госавтоинспекция Югры.

«38-летняя женщина, управляя автомобилем «Huyndai», по предварительным данным, при проезде нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог, не предоставила преимущество в движении «Opel», под управлением 38-летнего мужчины и совершила с ним столкновение», — говорится в сообщении.

В результате ДТП 27-летняя пассажирка «Opel» получила травмы.

Помимо этого, за прошедшие сутки сотрудники ГАИ задержали семь водителей с признаками опьянения, 103 водителя привлекли за выезд на «встречку» и 45 — за нарушение правил перевозки детей.