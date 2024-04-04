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​В единственном ДТП в Югре за сутки пострадала вартовчанка

Девушка из Нижневартовска получила травмы при ДТП

​В единственном ДТП в Югре за сутки пострадала вартовчанка
Фото: Госавтоинспекция Югры

Накануне, 3 апреля, около 10:25 часов в Нижневартовске по улице Омская столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, на нерегулируемом перекрестке 38-летняя владелица «Huyndai» не уступила дорогу 38-летнему водителю «Opel», сообщила Госавтоинспекция Югры.

«38-летняя женщина, управляя автомобилем «Huyndai», по предварительным данным, при проезде нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог, не предоставила преимущество в движении «Opel», под управлением 38-летнего мужчины и совершила с ним столкновение», — говорится в сообщении.

В результате ДТП 27-летняя пассажирка «Opel» получила травмы.

Помимо этого, за прошедшие сутки сотрудники ГАИ задержали семь водителей с признаками опьянения, 103 водителя привлекли за выезд на «встречку» и 45 — за нарушение правил перевозки детей.


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Сегодня в 11:55, просмотров: 247, комментариев: 0
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Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте прошел первый день семинара, посвященный детям с нарушением слуха 554
  2. ​Фестиваль «Тюмень Сильная» соберет спортсменов 20 видов спорта 543
  3. Мария Львова-Белова работает в Тюменской области 523
  4. ​Тюменская область в числе лидеров по индексу качества городской среды 485
  5. ​В Тобольске проходит фестиваль кино «Алафейская гора» 467
  6. ​Александр Моор: Экономика Тюменской области развивается и растет 460
  7. ​В Тюменской области выросла раскрываемость наркопреступлений 448
  8. В Тюменской области создают условия для разработки студенческих проектов 433
  9. В Сургуте выписали первую тройню 2024 года Югры 306
  10. ​Врача-офтальмолога из ХМАО осудят за получение взяток 303
  1. ​Сургут продолжит таять 5273
  2. В выходные в Югре потеплеет до +8 градусов 3711
  3. В ХМАО произошел взрыв на котельной - погибла девушка 2980
  4. Сургутянин сообщил о минировании гостиницы, его задержали 2920
  5. Нелегальный текстиль: рейд по местам незаконной торговли прошел в Сургуте 2818
  6. ​Апрель начнется в ХМАО с дождя и снега 2418
  7. ​Сургутский «Росич» эвакуировали из-за лжеминирования 2201
  8. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 30-31 марта? // АФИША 2092
  9. ​В Нижневартовске оборудуют первую топиарную парковку 1848
  10. Ретроградный Меркурий наступает / Обзор СИА-ПРЕСС 1843
  1. 180 молодых биатлонистов съедутся в Ханты-Мансийск 13731
  2. ​Три новых автобусных маршрута начнут курсировать в Сургуте с 14 марта 8566
  3. ​Рабочая неделя в ХМАО начнется с похолодания и метели 6569
  4. В Югре похолодает до -37 градусов 5876
  5. ​В Сургуте исчез востребованный остановочный павильон 5512
  6. ​Сургут продолжит таять 5273
  7. ​Первые новые автобусы скоро прибудут в Сургут 4557
  8. Царское потворство 4453
  9. ​Сургуту нужна перестройка главных дорог, чтобы создать магистральные автобусные маршруты 4352
  10. Конец Бардаковой власти 4145

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