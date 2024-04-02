В Нижневартовске вычислили 16-летнего курьера аферистов

В Нижневартовске полицейские задержали 16-летнего студента. Он подозревается в сотрудничестве с аферистами, сообщили в пресс-службе УМВД города.

От действий мошенников пострадала 74-летняя горожанка. По словам женщины, ей позвонила неизвестная, голос которой был похож на голос ее близкой знакомой. Звонившая плакала и просила помощи. Якобы она попала в ДТП и по ее вине пострадал водитель.

«К разговору подключился «сотрудник полиции» и пояснил, что требуется крупная сумма денег для того, чтобы не возбуждать уголовное дело. Когда понял, что у женщины нет таких денежных средств, предложил отдать все, что есть. Согласившись, вартовчанка отдала пакет с вещами и 80 000 рублей курьеру», - отметили в пресс-службе полиции.

На следующий день к югорчанке пришла ее подруга и заверила, что не нуждалась в помощи. Пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

Курьером оказался 16-летний студент. Он признался, что действовал по указанию работодателей и перевел деньги на указанный ими счет. Себе оставил только тысячу рублей. На молодого человека завели уголовное дело по статье о мошенничестве.