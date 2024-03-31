Первая топиарная парковка появится в Нижневартовске

В микрорайоне «Прибрежный-1» Нижневартовска появится первая топиарная парковка. Она будет представлять собой стоянку с зелеными зонами, фигурно подстриженными растениями и копиями экспонатов музея им. Шуваева. На инсталляциях разместят изображения и информацию о древних животных, которые обитали на территории Нижневартовского района.

«Проект эко-парковки придумали вартовчане. Идея выиграла в конкурсе инициативных проектов, набрав более 2 000 голосов. Деньги на реализацию выделят из городского и окружного бюджетов», - сообщили в пресс-службе окружного правительства.

Одновременно разместиться на парковке смогут 80 автомобилей.

Осенью 2023 года в Нижневартовске оборудовали экопарковку со сформированной корневой системой зелени. Автомобили могут стоять на ней без рисков навредить траве.