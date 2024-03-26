Самые высокие зарплаты в Нижневартовске предлагают сварщику и машинисту крана

В пятерку самых высокооплачиваемых вакансий в Нижневартовске входят сварщик и машинист крана. Это следует из результатов исследования, проведенного сервисом Superjob. Аналитики сервиса проанализировали 31 тысячу вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек. В их число вошел и Нижневартовск.

Самую высокую зарплату в югорском городе в марте предлагают главному сварщику - от 180 тысяч до 220 тысяч рублей. Работать предстоит в поселке Излучинск. Иногородним предоставляется жилье и оплата проезда.

На втором месте - машинист крана, которому обещают от 140 тысяч до 160 тысяч рублей. Работа подразумевает погрузку, выгрузку и монтаж конструкций, а также контроль за техническим состоянием крана и ведение учетной документации.

Высокие зарплаты также предлагают старшему клиентскому менеджеру (от 112 тыс. рублей), главному инженеру (от 100 тысяч) и мастеру СТО (от 80 тысяч).