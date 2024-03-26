В Нижневартовск в ДТП получила травмы 57-летняя женщина

В понедельник, 25 марта, на проспекте Победы в Нижневартовске произошла авария по вине автоледи, которая не уступила дорогу. В результате ДТП женщина получила травмы, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 13:05 на проспекте Победы в городе Нижневартовск, 57-летняя женщина, управляя «Suzuki», по предварительным данным, при выполнении маневра «поворот налево» на нерегулируемом перекрестке, не уступила дорогу и допустила столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Уаз», под управлением 54-летнего водителя. В результате ДТП автоледи получила травмы», — добавили в ГАИ.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Югры зарегистрировали два ДТП, в которых двое человек получили травмы.