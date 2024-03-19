На вартовчанина возбудили уголовное дело за хранение наркотических средств

В Нижневартовске на 26-летнего гражданина возбудили уголовное дело за хранение наркотиков. При задержании он выбросил сверток с наркотическим веществом массой почти в два грамма. Об этом сообщила полиция Югры.

«Сотрудники полиции задержали гражданина 1998 года рождения в районе улице Энтузиастов. Мужчина при задержании выбросил сверток с наркотическим веществом массой 1,60 грамма. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — сказано в сообщении.

Всего за минувшие сутки в Югре зарегистрировали 40 преступлений, по горячим следам раскрыли 24, из них три кражи, семь экономических преступлений, два преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Помимо этого, проведен один обыск.