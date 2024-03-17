В Нижневартовске скончалась пенсионерка после падения из окна

В субботу, 16 марта, из окна многоэтажного дома в Нижневартовске выпала пенсионерка. Женщина попала в больницу, но ее не смогли спасти, сообщает «Вестник».

«Была доставлена в больницу, где впоследствии скончалась. Проводится проверка», – рассказали в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

Между тем, источник издания в правоохранительных органах не отрицает, что женщина могла покончить с собой. «Это женщина 1938 года рождения, пенсионерка. Со слов родственников последние несколько недель она высказывала намерения покончить жизнь самоубийством. Говорила, что устала жить», – добавил источник.