Голый и окровавленный вартовчанин напугал жителей своим видом

Накануне в Нижневартовске был замечен местный житель, который ходил по улице голый, с ножом в глазу. Это напугало и шокировало большинство жителей. Мужчина вышел из подъезда жилого дома, прогулялся по двору, а затем зашел в магазин. В городских пабликах и телеграм-каналах разлетелось видео с этим инцидентом.

«Мы с ним вышли одновременно с разных дверей, шок получила. Предложила вызвать скорую, он спросил: «разве я живой?», ответила «да» — обозвал безбожницей. И пошел. Так перепугалась, что до сих пор жутко», — написали в паблике «Типичный краб 86. Нижневартовск».

Как сообщают очевидцы, ему сразу вызвали скорую медицинскую помощь. Во время ожидания медиков мужчина вел себя странно.

«Он зашел в пекарню и просто «прилег» на пол, крови было столько, что я думала, что он умер, но после он просто встал и снова стал ходить. А когда его посадили в скорую, еще и кричал - «люди, спасите-помогите». Жуткое зрелище! Спасибо мужчинам, которые были рядом и держали входную дверь, чтобы он не покинул помещение до приезда полиции», — написали в одном из местных пабликов.

По информации СМИ, мужчина остался жив, его госпитализировали. Сейчас врачи оказывают ему необходимую помощь, а полиция ведет проверку.