Два человека получили травмы в ДТП в Нижневартовске

Накануне, 13 марта, в Нижневартовске произошла авария с двумя пострадавшими. Виновником ДТП стал 25-летний водитель «Nissan», который не предоставил преимущество на дороге и врезался в «ГАЗ».

«Около 13:35 на улице Индустриальная в городе Нижневартовск, 25-летний водитель «Nissan», по предварительным данным, при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество и допустил столкновение с транспортным средством «Газ». В результате ДТП водитель Nissan и его 22-летний пассажир получили травмы», − говорится в сообщении Госавтоинспекции Югры.

Всего за прошедшие сутки в округе зарегистрировали три ДТП, в которых пять человек получили травмы.