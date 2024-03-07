В ХМАО студент обокрал пекарню, чтобы сделать подарок девушке

В Нижневартовске служебно-розыскная овчарка по кличке Энцелад Гелиос помогла раскрыть кражу из пекарни. По подозрению в совершении преступления задержали студента одного из университетов города, сообщает пресс-служба УМВД по Нижневартовску.

Кража произошла в пекарне на ул. Омская. Неизвестный похитил платежный терминал и женскую сумку, в которой были деньги и зарядное устройство для телефона. Сумма ущерба превысила 9 тысяч рублей.

«Бельгийская овчарка уверенно взяла след и, пройдя более 200 метров, привела правоохранителей в аптеку, где и был задержан предполагаемый злоумышленник. Им оказался студент одного из университетов города», - рассказали в пресс-службе полиции.

23-летний вартовчанин сознался в краже и пояснил, что сумку и терминал планировал продать, а на вырученные деньги приобрести подарок к 8 Марта для своей девушки.

На студента завели уголовное дело.