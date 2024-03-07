В окружной больнице Нижневартовска спасли мужчину, проглотившего зубной протез

В Нижневартовске мужчина случайно проглотил зубной мост на два зуба. Спустя двое суток он обратился в окружную клиническую больницу с жалобами на боль в кишечнике и высокой температурой. Мужчину срочно госпитализировали и провели компьютерную томографию, сообщил Депздрав Югры.

«Результаты показали, что инородное тело находится в нисходящем отделе ободочной кишки и зацепилось за стенку кишечника, тем самым вызвав воспаление в этой области. Часто инородные тела маленького размера выходят из организма естественным путем. В случае нашего пациента форма зубного протеза оказалась изогнутой, что способствовало застреванию в стенках кишечника», – рассказал врач-хирург Евгений Стрекаловских, принявший пациента в свое дежурство.

Специалисты решили достать зубной мост эндоскопическим путем.

«Сначала мы исключили возможную перфорацию кишечника, а затем приступили к операции: завели колоноскоп, осмотрели нужный участок кишки, «дошли» до зубного протеза, накинули на него эндоскопическую петлю и осторожно извлекли. Несмотря на то, что инородное тело находилось достаточно далеко, у нас получилось достать его, не усугубляя состояние пациента», — сообщил врач-эндоскопист Ахмад Джабборов.

Через шесть дней самочувствие пациента улучшилось и его выписали домой.