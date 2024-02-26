Врачи Нижневартовска опровергли заявление о проведении операций без наркоза

На врачей из Нижневартовской окружной больницы поступила жалоба о том, что специалисты проводят операцию, экономя наркоз. Сотрудники опровергли эту информацию, сообщает NEFT со ссылкой на пресс-службу учреждения.

«Посреди операции никто никого не выводит из наркоза. У нас есть врач-анестезиолог, у нас есть все медикаменты. Жалоба анонимная, мы не можем понять о каком именно пациенте идет речь. Мы держим эту историю на контроле», — добавили в сообщении.

Подчеркнем, что в анонимной жалобе говорилось, что врачи выводят пациентов из наркоза до окончания операции из-за экономии медикаментов.