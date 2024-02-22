Сотрудника АГЗС осудят за гибель людей при взрыве газа в жилом доме Нижневартовска

Нижневартовский горсуд рассмотрит уголовное дело о взрыве газового баллона в жилом доме на ул. Мира, 6А. Трагедия произошла 4 декабря 2022 года, погибли 10 человек, в том числе 4 ребенка.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО, перед судом предстанет сотрудник АГЗС. По версии следствия, он продал одному из жителей Нижневартовска бытовой газовый баллон со сжиженной газовой смесью, предназначенной для заправки автомобилей. При этом сотрудник АГЗС не проконтролировал полноту заправки и значительно переполнил баллон. Вечером того же дня баллон взорвался и разрушил жилой дом.

«Следствием установлено, что 04.12.2022 обвиняемый, являясь работником АГЗС, зная о запрете на наполнение бытовых газовых баллонов на станции, осуществил заправку баллона и передал собственнику. Около 18.00 того же дня в квартире дома по ул.Мира в г.Нижневартовске из-за нагревания избыточно заправленного баллона произошло расширение объема газа, повлекшее разгерметизацию корпуса, а в дальнейшем возгорание смеси и пожар, что привело к частичному обрушению дома», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сотрудник АГЗС обвиняется в «выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух и более лиц» и в «уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере».