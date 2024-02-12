Рентгенхирурги Нижневартовска удалили мужчине тромб

Сегодня рано утром, 12 февраля, в Нижневартовскую окружную клиническую больницу доставили 49-летнего мужчину с подозрением на инсульт. У пациента выявили тромбоз средней мозговой артерии с правой стороны − ишемический инсульт головного мозга. Специалисты приняли решение о механическом удалении тромба, сообщает Депздрав Югры.

«С помощью аппарата для рентгеновского просвечивания сосудов – ангиографа, мы определили место нахождения сгустка. Через прокол в бедренной артерии специальными катетерами к нему подвели инструмент для захвата и удаления. С помощью аспирационной помпы, которая создала давление внутри сосуда, вытянули тромб. Тем самым кровоток был восстановлен, а пациент смог двигаться уже через сутки», — рассказал заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Станислав Пелевин.

Пациент прошел курс лечения в неврологическом отделении, затем в отделении медицинской реабилитации. Сейчас мужчина уже находится дома.