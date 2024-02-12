Огнеборец из Нижневартовска погиб при пожаре

В субботу, 10 февраля, в Нижневартовске при исполнении служебных обязанностей трагически погиб 35-летний пожарный Максим Кашапов. По информации СМИ, огнеборец тушил возгорание в дачном доме в СОТ «Радуга», однако провалился в восьмиметровый колодец во время маневрирования с рукавом. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

«В пожарную охрану Максим Ринатович Кашапов пришел в 2017 году. У Максима Кашапова остались двое несовершеннолетних детей», — сообщает главное управление МЧС России по ХМАО.

Семье погибшего огнеборца окажут всестороннюю помощь и поддержку.