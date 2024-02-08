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Предпринимательница из ХМАО перевела мошенникам более 24 млн рублей

Свыше 24 млн рублей потеряла предпринимательница из Нижневартовска после общения с мошенниками

Предпринимательница из ХМАО перевела мошенникам более 24 млн рублей
Фото: ru.freepik.com

В Нижневартовске возбудили уголовное дело о мошенничестве. Жертвой аферистов стала 52-летняя местная предпринимательница, сообщает пресс-служба УМВД города.

По словам женщины, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником мобильного оператора. Он заявил, что женщине необходимо обновить срок действия сим-карты, и убедил ее продиктовать поступившие в смс-оповещениях коды. После этого югорчанке позвонила якобы сотрудница портала государственных услуг. Она заверила предпринимательницу, что ей звонили мошенники, которые, получив коды и пароли к личному кабинету портала, смогут похитить ее деньги. Звонившая убедила югорчанку, что деньги можно сохранить, если следовать инструкциям представителей финансовой организации, которые непременно свяжутся с ней.

«Следуя указаниям лже-представителей финансовой организации, вартовчанка перевела все имеющиеся накопления на «безопасный» счет, после чего засомневалась в своих действиях и обратилась к знакомым, которые пояснили, что женщину обманули. Таким образом пострадавшая лишилась 24 миллионов 300 тысяч рублей собственных средств и обратилась с заявлением в полицию», - рассказали в пресс-службе УМВД.

В полиции призвали югорчан к бдительности. Ни в коем случае нельзя выполнять требования и просьбы, поступающие от неизвестных, а также совершать любые платежные операции по их просьбе. Следует помнить, что сотрудники силовых ведомств, банковских структур, представители сотовых операторов никогда не совершают операций по счету карты в телефонном режиме и не требуют от граждан разглашения конфиденциальных сведений. При малейших подозрениях следует сообщить о случившемся в ближайший отдел полиции по короткому номеру «102».


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Сегодня в 13:04, просмотров: 183, комментариев: 0
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