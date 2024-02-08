16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  91,1514   EUR  98,0936  

Новости

Больше новостей
Связываете ли вы свою жизнь с Сургутом?
Комментировать
0
Вы начали планировать свой летний отпуск?
Комментировать
0
Вы пользуетесь услугами микрофинансовых организаций?
Комментировать
0
Больше опросов

​Учащийся автошколы под контролем инструктора врезался в «КамАЗ» в Нижневартовске

17-летний кандидат в водители на учебном авто врезался в большегруз в Югре

​Учащийся автошколы под контролем инструктора врезался в «КамАЗ» в Нижневартовске
Фото: ГАИ Югры

Накануне, 7 февраля, на улице Профсоюзная в Нижневартовске произошла аварию с двумя пострадавшими. Аварию спровоцировал, возможно, будущий водитель − 17-летний молодой человек. Под контролем инструктора учащийся автошколы на учебной машине врезался в большегруз.

«17-летний кандидат в водители, управляя автомобилем «Volkswagen», под контролем инструктора по вождению, по предварительным данным, при выполнении маневра «перестроение вправо» допустил столкновение с «Камаз», вследствие чего иномарка поменяла движение и наехала на железный столб, − рассказали в Госавтоинспекции Югры. − В результате ДТП 52-летняя женщина - инструктор по вождению и 17-летний пассажир Volkswagen получили травмы».

Ранее на югорской трассе водитель «Volkswagen» выехал на «встречку» и врезался в тягач.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:07, просмотров: 362, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В ХМАО назначили двух новых прокуроров 866
  2. ​Где продается самый дешевый бензин в ХМАО 765
  3. В мэрии Сургута объяснили, почему город стоит в пробках 706
  4. ​Александр Моор: у жителей региона должны быть равные возможности для реализации творческого потенциала 525
  5. ​В Тюменском районе построят Областную клиническую психиатрическую больницу 509
  6. ​Владислав Ильин: «Небольшой процент привитых, но заболевших корью людей, как правило, гораздо легче переносят болезнь и крайне редко страдают от осложнений» 503
  7. ​Тюменская область – в числе регионов-лидеров по приобретению жилья для детей-сирот 498
  8. ​Учащийся автошколы под контролем инструктора врезался в «КамАЗ» в Нижневартовске 362
  9. ​ОРВИ бушует: школьников Югры отправляют на дистант из-за роста заболеваемости 336
  10. ​«Приезжайте к нам рожать»: Наталья Комарова пригласила россиянок в Югру на роды 295
  1. ​В каких районах Сургута продают самое дорогое жилье 4042
  2. ​Ожоги: куда бежать лечиться? // Вадим Айкин ONLINE 2993
  3. Пассажир поезда «Сургут-Екатеринбург» изнасиловал 15-летнюю девочку 2107
  4. ​В Сургуте отменили оправдательный приговор по делу о доведении до суицида медсестры 2042
  5. ​В Югре в выходные подморозит до -25 градусов 1961
  6. ​В топ-3 коррумпированных городов Югры попал Сургут 1757
  7. ​Правила возврата некачественного товара // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1646
  8. ​Итоги 2023 года в Сургуте: демография, экономика, дороги, благоустройство и многое другое 1626
  9. ​Пластическая хирургия: 30 лет в Сургуте // Андрей Сердюк ONLINE 1591
  10. ​В открытии образовательного центра для нефтегаза в Югре поучаствовали Наталья Комарова и Владимир Путин 1565
  1. Краснокнижные олени попали на фотоловушку в ХМАО // ВИДЕО 6395
  2. В начале недели в ХМАО подморозит до -30 градусов 5579
  3. Полвека назад в Сургуте… 5442
  4. ​В каких районах Сургута продают самое дорогое жилье 4042
  5. В Сургуте на Ленина произошел разлив холодной воды 4023
  6. Власти Сургута назвали ТОП-5 управляющих компаний, которые плохо чистят снег 3840
  7. Избранный. На все 100! 3744
  8. ​ДУМАть и решать. Думе Сургута — 30! // Алексей Савенков ONLINE 3348
  9. ​Не как у всех: квартиры с угловыми окнами 3306
  10. «Проще было его на руках нести»: стало известно, почему труп волочили по двору в сургутском ЖК 3208

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика