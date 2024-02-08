17-летний кандидат в водители на учебном авто врезался в большегруз в Югре

Накануне, 7 февраля, на улице Профсоюзная в Нижневартовске произошла аварию с двумя пострадавшими. Аварию спровоцировал, возможно, будущий водитель − 17-летний молодой человек. Под контролем инструктора учащийся автошколы на учебной машине врезался в большегруз.

«17-летний кандидат в водители, управляя автомобилем «Volkswagen», под контролем инструктора по вождению, по предварительным данным, при выполнении маневра «перестроение вправо» допустил столкновение с «Камаз», вследствие чего иномарка поменяла движение и наехала на железный столб, − рассказали в Госавтоинспекции Югры. − В результате ДТП 52-летняя женщина - инструктор по вождению и 17-летний пассажир Volkswagen получили травмы».

Ранее на югорской трассе водитель «Volkswagen» выехал на «встречку» и врезался в тягач.