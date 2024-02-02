Врачи детской больницы Нижневартовска провели параллельно две операции ребенку

К урологам и челюстно-лицевые хирургам БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» попал юный пациент из Челябинска. Ему диагностировали врожденный порок наружных половых органов, который требовал пластических реконструктивных операций. Мама мальчика решила обратиться к нижневартовским врачам после череды неудачных врачебных вмешательств в родном городе.

«Для очередного этапа реконструктивной хирургической пластики была привлечена бригада челюстно-лицевых хирургов детской больницы. В итоге врачи провели параллельно две операции: потребовалось взять лоскут слизистой щеки и перенести его в область будущей уретры», − рассказали в пресс-службе Депздрава Югры.

Мама мальчика готова приехать еще раз в Нижневартовск, чтобы доверить врачам следующий этап операции − формирование уретры. Между тем юный пациент привык к больницам. Это была его пятая операция.

«Мне очень нравится медперсонал, врачи. Я им доверяю, поэтому и приехала издалека. Врачи в нашем городе после неудачных операций развели руками на наш случай. Про детскую больницу в Нижневартовске услышала, по слухам. Ехали конкретно к Николаю Обухову, он наш земляк. Впереди еще операция, дай бог все получится», − поделилась мама мальчика.

Напоминаем, ранее сургутские врачи помогли 37-летней пациентке со сложными патологиями стать мамой.