В деле об убийстве жителя Нижневартовска подростком появились подробности

Появились подробности в деле об убийстве 20-летнего жителя Нижневартовска, которого зарезал подросток в одном из гаражных кооперативов. Оказалось, что подросток уже ранее нападал на жертву. Тогда несовершеннолетний вместе со своими знакомыми избили мужчину, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

«По данным следствия, 27 октября 2023 года несколько лиц, в том числе обвиняемый в убийстве, находясь в парке, расположенном около дома 4/1 улицы Индустриальной города Нижневартовска, по предварительному сговору из хулиганских побуждений нанесли потерпевшему множественные удары руками и ногами по различным частям тела. Личность подозреваемых была установлена сотрудниками полиции. В настоящее время подозреваемые задержаны, с их участием проводятся следственные действия», − говорится в сообщении.

Ранее в ХМАО возбудили уголовное дело по факту убийства 20-летнего жителя Нижневартовска. В совершении преступления подозревается 17-летний юноша. По версии следствия, молодые люди поссорились на почве ревности. Несовершеннолетний нанес своему знакомому удар ножом в область сердца. Потерпевший скончался на месте.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве молодого человека в ХМАО.