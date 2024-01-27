Фельдшеры из Нижневартовска приняли роды в автомобиле скорой помощи

Жительница Нижневартовска родила сына в автомобиле скорой помощи. Роды приняли фельдшеры Нижневартовской станции скорой медицинской помощи Надежда Новикова и Александра Громова, сообщили в окружном департаменте здравоохранения.

«18 января 2024 года бригада Нижневартовской станции скорой медицинской помощи везла пациентку в роддом. По пути в больницу у женщины начались роды. Медики приняли необходимые меры, и мальчик появился на свет в салоне специализированного автомобиля», - рассказали подробности в пресс-службе ведомства.

После проведения всех медицинских процедур маму с ребенком доставили в больницу и передали в руки специалистов Нижневартовского перинатального центра.