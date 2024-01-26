В Нижневартовске 17-летний юноша убил знакомого ножом

В Нижневартовске следователи возбудили уголовное дело из-за убийства 20-летнего мужчины. Проверку также организовала прокуратура округа, поскольку в совершении преступления подозревается несовершеннолетний юноша.

«Установлено, что 25 января 2024 года 17-летний подросток, находясь в помещении гаража, расположенного по ул. Индустриальной в Нижневартовске, в ходе ссоры нанес 20-летнему знакомому удар ножом в область сердца. В результате последний скончался на месте преступления», - сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

В ведомстве дадут оценку причинам и условиям совершения преступления. Меры прокурорского реагирования примут по итогам проверки.

Как пишет телеканал N1 со ссылкой на источник в силовых структурах, юноша напал на знакомого с ножом на почве ревности к девушке.