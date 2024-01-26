В Нижневартовске лифт с людьми провалился на технический этаж

В Нижневартовске проверят информацию о падении лифта с людьми в одной из многоэтажек. Инцидент произошел на бульваре Комсомольском. Никто из пассажиров не пострадал.

«Из информации следует, что лифт с пассажирами остановился на 1 этаже, после чего кабина вновь продолжила движение вниз, опустившись ниже уровня первого этажа. Отмечается, что находившиеся в лифте люди не пострадали», − сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Проверка организована по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.