В полицию Нижневартовска поступило сообщение о якобы взрывчатом веществе в школах

В Нижневартовске снова эвакуировали школы из-за сообщений о якобы взрывчатом веществе. Тревожный звонок поступил в полицию, сообщили в пресс-службе администрации города.

«В полицию города Нижневартовска поступило сообщение об якобы взрывчатом веществе, находящемся в зданиях школ города. В связи с поступившей информацией приняты меры по эвакуации сотрудников и учеников всех образовательных организаций. После проведения кинологического обследования, образовательный процесс будет возобновлен», − говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что письма с угрозами поступали на электронную почту учебных заведений в Нефтеюганске, Нижневартовске и Сургуте.