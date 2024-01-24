В Нижневартовске после вспышки кори возобновили работу подростковые клубы

В Нижневартовске возобновили работу подростковые клубы по месту жительства. Ранее они закрывались из-за вспышки кори в городе.

Всего в Нижневартовске работают 11 подростковых клубов, сообщает телеграм-канал администрации. «Каждый оснащен современным игровым оборудованием, материалами для проведения мастер-классов. Здесь есть возможность проводить лабораторные исследования, участвовать в интеллектуальных играх», - сказано в сообщении.

Подростковые клубы предназначены для детей от 7 до 17 лет. Клубы работают со вторника по субботу, воскресенье и понедельник - выходные дни.

Сразу после новогодних праздников в Нижневартовске ввели запрет на проведение массовых мероприятий из-за сложной эпидемиологической по ОРВИ, гриппу и кори. В городских поликлиниках открыли корь-центры, а школьников перевели на дистанционное обучение.