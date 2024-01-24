В Нижневартовске ТЮЗ отремонтируют за 343 млн рублей

В Нижневартовске реконструируют здание ТЮЗа. Капитальный ремонт оценили в 343 млн рублей. Завершить его планируют к декабрю, сообщает телеграм-канал «Югра официально».

«Специалисты проведут масштабные работы как внутри, так и снаружи старейшего театра в Югре. Подрядчики заменят крышу, окна и все коммуникации. Появится другая входная группа и узнаваемый фасад», - говорится в сообщении.

Уточняется, что реставрация не повлияет на выступления - труппа театра временно переедет в торговый центр «Мандарин».

«Сейчас мы там обустроили мини-площадку и с конца февраля начнем принимать зрителя. Репетиции там уже идут», – рассказала директор ТЮЗа Надежда Васильева.