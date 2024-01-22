В Нижневартовске возбудили уголовное дело из-за купленных военных билетов

В Нижневартовске следователи возбудили уголовное дело по фактам дачи и получения взяток в крупном размере и посредничества во взяточничестве. По версии следствия, сотрудники городского военкомата получали от призывников взятки за уклонение от воинской службы, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

«В период с 2020 по 2023 год председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата города Нижневартовска и Нижневартовского района и трое сотрудников учреждений здравоохранения получали через посредника взятки от жителей Нижневартовска и Нижневартовского района за выдачу медицинских документов, которые способствовали признанию призывников негодными или ограниченно годными к прохождению военной службы», - сказано в сообщении.

Следователи установили 12 человек, от которых обвиняемые получили взятки за принятие нужных решений. Сейчас выясняется общая сумма полученных взяток.

Председателя военно-врачебной комиссии заключили под стражу, посредника - под домашний арест. На сотрудников учреждений здравоохранения наложили запрет определенных действий.